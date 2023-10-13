Генсек НАТО и министр обороны Канады обговорили поддержку Украины и усиление альянса

"Я говорил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом о нашей поддержке Украины и наших планах по усилению присутствия Канады на восточном фланге Альянса. Наша приверженность Альянсу непоколебима – и мы будем продолжать вносить в него свой вклад", - написано на страничке министра обороны.

Поддержка НАТО Украины

11 октября, в штаб-квартире НАТО состоялся "Рамштайн-16", на котором впервые выступил Президент Украины Владимир Зеленский. Партнеры предоставили новые пакеты военной поддержки, включающих системы ПВО, боеприпасы и артиллерийские снаряды, зимнюю форму, средства для разминирования.

Бельгия и Дания согласились передать Украине истребители F-16, которые, как ожидаются, прибудут в Украину весной 2024 года. Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что потребуется время на обучение пилотов и персонала по обслуживанию истребителей.

К слову, 11 стран анонсировали пакеты помощи Украине.