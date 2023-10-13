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Генсек НАТО и министр обороны Канады обговорили поддержку Украины и усиление альянса

Фото: Генсек НАТО Йенс Столтенберг и министр обороны Канады Билл Блеир (twitter.com)
Автор: Владислав Прийменко

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр обороны Канады Билл Блеир обсудили укрепление восточного фланга НАТО и поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в социальной сети X (Twitter).

"Я говорил с генеральным секретарем НАТО  Йенсом Столтенбергом о нашей поддержке Украины и наших планах по усилению присутствия Канады на восточном фланге Альянса. Наша приверженность Альянсу непоколебима – и мы будем продолжать вносить в него свой вклад", - написано на страничке министра обороны.

 

 

Поддержка НАТО Украины

11 октября, в штаб-квартире НАТО состоялся "Рамштайн-16", на котором впервые выступил Президент Украины Владимир Зеленский. Партнеры предоставили новые пакеты военной поддержки, включающих системы ПВО, боеприпасы и артиллерийские снаряды, зимнюю форму, средства для разминирования. 

Бельгия и Дания согласились передать Украине истребители F-16, которые, как ожидаются, прибудут в Украину весной 2024 года. Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что потребуется время на обучение пилотов и персонала по обслуживанию истребителей.

К слову, 11 стран анонсировали пакеты помощи Украине.

 

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