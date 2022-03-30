Генсек НАТО сдержанно оценил итоги российско-украинских переговоров в Стамбуле

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал сдержанно оценивать итоги российско-украинских переговоров в Стамбуле. Заявления России о пересмотре планов свидетельствуют об изменениях на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Столтенберга изданию Le Monde .

"Давайте сохранять осторожность в оценке некоторых занятых позиций", - сказал он, отвечая на вопрос о стремлении Москвы сконцентрировать свои цели на Донбассе.

Столтенберг уверен, что Россия переоценила свои собственные силы и недооценила возможности сопротивления украинцев. "Этим объясняются ее обязательства пересмотреть свои планы в соответствии с развитием конфликта", - заявил он

Подробнее о вчерашних переговорах в материале "Без капитуляции. О чем Украина и Россия реально договорились в Стамбуле".