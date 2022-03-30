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Генсек НАТО сдержанно оценил итоги российско-украинских переговоров в Стамбуле

Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал сдержанно оценивать итоги российско-украинских переговоров в Стамбуле. Заявления России о пересмотре планов свидетельствуют об изменениях на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Столтенберга изданию Le Monde.

"Давайте сохранять осторожность в оценке некоторых занятых позиций", - сказал он, отвечая на вопрос о стремлении Москвы сконцентрировать свои цели на Донбассе.

Столтенберг уверен, что Россия переоценила свои собственные силы и недооценила возможности сопротивления украинцев. "Этим объясняются ее обязательства пересмотреть свои планы в соответствии с развитием конфликта", - заявил он

Подробнее о вчерашних переговорах в материале "Без капитуляции. О чем Украина и Россия реально договорились в Стамбуле".

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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