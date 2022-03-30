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Генсек НАТО стримано оцінив підсумки російсько-українських переговорів у Стамбулі

Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав стримано оцінювати підсумки російсько-українських переговорів у Стамбулі. Заяви Росії про перегляд планів свідчать про зміни на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Столтенберга виданню Le Monde.

"Давайте зберігати обережність в оцінці деяких зайнятих позицій", - сказав він, відповідаючи на питання про прагнення Москви сконцентрувати свої потуги на Донбасі.

Столтенберг впевнений, що Росія переоцінила свої власні сили і недооцінила можливості опору українців. "Цим пояснюються її зобов'язання переглянути свої плани відповідно до розвитку конфлікту", - заявив він.

Детальніше про вчорашні переговори в матеріалі "Без капітуляції. Про що Україна і Росія реально домовилися в Стамбулі".

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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