Генсек НАТО рассказал о гарантиях безопасности Швеции и Финляндии

Швеция и Финляндия, подписав протокол о вступлении в НАТО, получили возможность участвовать в обсуждении вопросов в Альянсе. Но ратификация всеми 30 членами Альянса будет продолжительной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга на брифинге.
Как отметил Столтенберг, безопасность Финляндии и Швеции "важна для нашего Североатлантического союза, в том числе в процессе ратификации".
"Многие союзники уже взяли на себя четкие обязательства в отношении безопасности Финляндии и Швеции. А НАТО увеличило свое присутствие в регионе, в том числе за счет дополнительных учений", - добавил он.
По его словам, теперь Финляндия и Швеция будут иметь статус "приглашенных" и будут участвовать в обсуждении вопросов в НАТО.
Напомним, Швеция и Финляндия 5 июля пописали протокол о вступлении в НАТО. Протокол означает, что Хельсинки и Стокгольм могут участвовать во встречах НАТО и иметь более широкий доступ к разведданным, но не будут защищены статьей 5 об обороне НАТО, согласно которой нападение на одного союзника является нападением на всех до ратификации. Скорее всего, это займет до года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.