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Генсек НАТО рассказал о гарантиях безопасности Швеции и Финляндии

Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (gettyimages.com)
Автор: Александр Белоус

Швеция и Финляндия, подписав протокол о вступлении в НАТО, получили возможность участвовать в обсуждении вопросов в Альянсе. Но ратификация всеми 30 членами Альянса будет продолжительной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга на брифинге.

Как отметил Столтенберг, безопасность Финляндии и Швеции "важна для нашего Североатлантического союза, в том числе в процессе ратификации".

"Многие союзники уже взяли на себя четкие обязательства в отношении безопасности Финляндии и Швеции. А НАТО увеличило свое присутствие в регионе, в том числе за счет дополнительных учений", - добавил он.

По его словам, теперь Финляндия и Швеция будут иметь статус "приглашенных" и будут участвовать в обсуждении вопросов в НАТО.

Напомним, Швеция и Финляндия 5 июля пописали протокол о вступлении в НАТО. Протокол означает, что Хельсинки и Стокгольм могут участвовать во встречах НАТО и иметь более широкий доступ к разведданным, но не будут защищены статьей 5 об обороне НАТО, согласно которой нападение на одного союзника является нападением на всех до ратификации. Скорее всего, это займет до года.

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