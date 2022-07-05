Генсек НАТО розповів про гарантії безпеки Швеції та Фінляндії

Швеція І Фінляндія, підписавши протокол про вступ до НАТО, отримали можливість брати участь в обговоренні питань в Альянсі. Але ратифікація всіма 30 членами Альянсу буде тривалою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Йенса Столтенберга на брифінг .

Як зазначив Столтенберг, Безпека Фінляндії і Швеції "важлива для нашого Альянсу, в тому числі в процесі ратифікації".

"Багато союзників вже взяли на себе чіткі зобов'язання щодо безпеки Фінляндії та Швеції. А НАТО збільшило свою присутність в регіоні, в тому числі за рахунок додаткових навчань", - додав він.

За його словами, тепер Фінляндія і Швеція матимуть статус "запрошених" і братимуть участь в обговоренні питань в НАТО.