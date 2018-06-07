Генсек НАТО прокоментував перспективи вступу України в Альянс

Сьогодні Полторак зустрівся з Генеральним секретарем НАТО в штаб-квартирі Альянсу

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг відповів на запитання міністра оборони України Степана Полторака про перспективи вступу України в Північноатлантичний альянс. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

"Принцип відкритих дверей - один із основних принципів НАТО є актуальним, як для України, так і для інших країн. Вважаю історичною подією, що у новій будівлі штаб-квартири Альянсу я першим Міністром із країн-партнерів приймаю міністра оборони України Степана Полторака", - відповів Столтенберг на запитання міністра оборони про перспективи вступу України в Альянс.

Нагадаємо, сьогодні Полторак поінформував Столтенберга про особливості військово-політичної обстановки в Україні та відображення російської агресії на Донбасі, а також розповів про хід реформ, які відбуваються в українському оборонному відомстві.