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Генсек НАТО прокоментував перспективи вступу України в Альянс

НовиниСуспільство    07.06.2018 - 21:06
Фото: Йенс Столтенберг (president.gov.ua)
Фото: Йенс Столтенберг (president.gov.ua)

Сьогодні Полторак зустрівся з Генеральним секретарем НАТО в штаб-квартирі Альянсу

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг відповів на запитання міністра оборони України Степана Полторака про перспективи вступу України в Північноатлантичний альянс. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

"Принцип відкритих дверей - один із основних принципів НАТО є актуальним, як для України, так і для інших країн. Вважаю історичною подією, що у новій будівлі штаб-квартири Альянсу я першим Міністром із країн-партнерів приймаю міністра оборони України Степана Полторака", - відповів Столтенберг на запитання міністра оборони про перспективи вступу України в Альянс.

Нагадаємо, сьогодні Полторак поінформував Столтенберга про особливості військово-політичної обстановки в Україні та відображення російської агресії на Донбасі, а також розповів про хід реформ, які відбуваються в українському оборонному відомстві.

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Теги публікації: НАТО, Єнс Столтенберг, Полторак  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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