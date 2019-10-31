Генсек НАТО призвал Россию вывести войска из Украины

Российская Федерация должна прекратить поддержку боевиков на Донбассе, а также вывести свои войска с территории Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, генсек НАТО призвал Москву прекратить поддержку незаконных вооруженных формирований на востоке Украины и отвести свои силы и технику с украинской территории. Он подчеркнул, что Альянс никогда не признает российскую аннексию Крыма, а также осуждает агрессию РФ в Черном море.

"Мы никогда не признаем аннексию Россией Крыма. Мы осуждаем агрессивные действия России в Черноморском регионе. Призываем РФ вернуть Украине судна, которые были захвачены в прошлом году и обеспечить свободный доступ к украинским портам в Азовском море", - заявил Столтенберг.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ожидает от Российской Федерации выполнения минских соглашений. Столтенберг подчеркнул, что минские соглашения должны выполняться в полной мере всеми сторонами. Также он отметил, что НАТО поддерживает усилия украинского президента по мирному урегулированию на Донбассе.

Накануне Столтенберг приветствовал начало разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое на Донбассе. Тогда генсек НАТО также обращался к РФ с призывом придерживаться минских соглашений и отвести свои войска с территории Украины.