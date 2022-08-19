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Генсек НАТО присоединится к саммиту Крымской платформы

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Брюссель, Пятница 19 августа 2022 11:20
Генсек НАТО присоединится к саммиту Крымской платформы Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет участие в саммите Крымской платформы, который пройдет 23 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу альянса.

Саммит пройдет в виртуальном формате. Выступление Столтенберга запланировано на 14:50 по киевскому времени. Речь генсека также будут транслировать на официальном сайте НАТО.

Стоит отметить, что в прошлом году на саммите Крымской платформы НАТО представлял заместитель генсека Мирча Джоанэ. Он посещал Киев лично.

Напомним, что в этом году саммит Крымской платформы пройдет 23 августа в онлайн-формате.

Свое участие уже подтвердили три лидера из стран G7, а именно канцлер Германии Олаф Шольц, премьер Канады Джастин Трюдо и глава правительства Японии Фумио Кисида.

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НАТО Крымская платформа Йенс Столтенберг
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