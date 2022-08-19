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Генсек НАТО приєднається до саміту Кримської платформи

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Брюссель, П'ятниця 19 серпня 2022 11:20
Генсек НАТО приєднається до саміту Кримської платформи Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг візьме участь у саміті Кримської платформи, який пройде 23 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу альянсу.

Саміт пройде у віртуальному форматі. Виступ Столтенберга запланований на 14:50 за київським часом. Промову генсека також будуть транслювати на офіційному сайті НАТО.

Варто зазначити, що того року на саміті Кримської платформи НАТО представляв заступник генсека Мірча Джоане. Він відвідував Київ особисто.

Нагадаємо, що у цьому році саміт Кримської платформи пройде 23 серпня в онлайн-форматі.

Свою участь вже підтвердили три лідери з країн G7, а саме канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр Канади Джастін Трюдо та очільник уряду Японії Фуміо Кісіда.

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НАТО Єнс Столтенберг Кримська платформа
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