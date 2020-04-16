Генсек НАТО предостерег страны от продажи стратегической инфраструктуры в условиях кризиса

Пандемия коронавируса в мире со временем сделает страну экономически ослабленными и склонными к идеям о продаже стратегической инфраструктуры. Об этом предостерег генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг по результатам видеоконференции с министрами обороны стран-членов Альянса, передает DW.

В частности, Столтенберг сообщил, какими могут быть негативные последствия кризиса и их влияние на безопасность стран НАТО.

"Геополитическое влияние пандемии может быть очень значительным... Падение экономики в отдельных странах-членах сделает их более уязвимыми и склонными к идее продажи объектов критической инфраструктуры. А это может привести к долгосрочным последствиям для безопасности стран и их способности реагировать в случае нового кризиса", - сказал он.

Генсек НАТО подчеркнул, что на сегодня решение относительно безопасной инфраструктуры "имеют большое значение для военной боеготовности".

Столтенберг не исключает, что использовать ситуацию в своих интересах могут попытаться потенциальные противники. К примеру, могут активизироваться террористические группы. В это же время остается нестабильной ситуация в Афганистане и Ираке, а Россия не снижает военной активности.

Генсек НАТО отметил, что для преодоления последствий кризиса военные Альянса выполнили более 100 полетов для доставки медицинского оборудования и персонала.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Украина обеспечивает стратегическое воздушное перевозки для стран НАТО во время пандемии коронавируса. НАТО использует самые большие в мире украинские самолеты Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия".