Генсек НАТО предложил Великобритании помощь в расследовании отравления Скрипаля

Столтенберг призвал Россию ответить на вопросы британской стороны по отравлению бывшего агента

Североатлантический альянс (НАТО) предложил Великобритании помощь в расследовании отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Такое заявление в четверг, 22 марта, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал на пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, передает DW.

Генсек НАТО отметил, что у альянса "нет причин сомневаться" в том, что Чехия непричастна к происхождению нервно-паралитического вещества "Новичок".

Кроме того, Столтенберг призвал Россию ответить на вопросы британской стороны по отравлению бывшего агента и предоставить всю информацию о группе веществ "Новичок" экспертам Организации по запрещению химического оружия.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что НАТО следует увеличить оборонный потенциал и повысить готовность к активным действиям из-за растущей агрессии и непредсказуемости России.