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Генсек НАТО предложил Великобритании помощь в расследовании отравления Скрипаля

НовостиПолитика    22.03.2018 - 15:42
Фото: Йенс Столтенберг и Борис Джонсон (flickr.com nato)
Фото: Йенс Столтенберг и Борис Джонсон (flickr.com nato)

Столтенберг призвал Россию ответить на вопросы британской стороны по отравлению бывшего агента

Североатлантический альянс (НАТО) предложил Великобритании помощь в расследовании отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Такое заявление в четверг, 22 марта, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал на пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, передает DW.

Генсек НАТО отметил, что у альянса "нет причин сомневаться" в том, что Чехия непричастна к происхождению нервно-паралитического вещества "Новичок".

Кроме того, Столтенберг призвал Россию ответить на вопросы британской стороны по отравлению бывшего агента и предоставить всю информацию о группе веществ "Новичок" экспертам  Организации по запрещению химического оружия.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что НАТО следует увеличить оборонный потенциал и повысить готовность к активным действиям из-за растущей агрессии и непредсказуемости России. 

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Теги: НАТО, Великобритания, Йенс Столтенберг
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