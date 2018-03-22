Генсек НАТО запропонував Великій Британії допомогу в розслідуванні отруєння Скрипаля

Столтенберг закликав Росію відповісти на питання британської сторони щодо отруєння колишнього агента

Північноатлантичний альянс (НАТО) запропонував Великій Британії допомогу в розслідуванні отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля. Таку заяву в четвер, 22 березня, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг зробив на прес-конференції з прем'єр-міністром Чехії Андрієм Бабишем, передає DW.

Генсек НАТО зазначив, що в альянсу "немає причин сумніватися в тому, що Чехія непричетна до походження нервово-паралітичної речовини "Новачок".

Крім того, Столтенберг закликав Росію відповісти на питання британської сторони щодо отруєння колишнього агента і надати всю інформацію про групу речовин "Новачок" експертам Організації по забороні хімічної зброї.

Нагадаємо, раніше Столтенберг заявив, що НАТО слід збільшити оборонний потенціал і підвищити готовність до активних дій із-за зростаючої агресії і непередбачуваності Росії.