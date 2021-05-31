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Генсек НАТО про плани Росії створити нові військові з'єднання: ми готові захищати союзників

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Брюссель, Понеділок 31 травня 2021 20:28
Генсек НАТО про плани Росії створити нові військові з'єднання: ми готові захищати союзників Фото: Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував на плани Росії створити на західному кордоні близько 20 нових військових з'єднань. Столтенберг попередив, що НАТО готове захищати своїх союзників.

Про це йшлося на онлайн-брифінгу генсека НАТО для преси в Брюсселі.

"Те, що ми бачимо - це модель поведінки РФ, в рамках якої Росія в останні роки потужно інвестувала в нові військові можливості. Але не тільки це. Росія виявилася готовою застосувати військову силу проти сусідів", - сказав він.

Столтенберг наголосив, що Росія продовжує дестабілізувати ситуацію на Донбасі та сході України.

"Це одна з причин, чому НАТО в останні роки підвищило готовність наших сил... Ми демонструємо нашу готовність захищати наших союзників, також проводячи спільні навчання. Але все, що ми робимо, робиться заради оборони", - заявив генсек НАТО.

Нагадаємо, про створення нових військових з'єднань в західному військовому окрузі оголосили сьогодні в російському Міністерстві оборони. Як пояснили в Москві, нові підрозділи створюють у відповідь на дії НАТО.

"Дії наших західних колег руйнують систему безпеки в світі і змушують нас вжити заходів адекватної протидії", - сказав глава Міноборони РФ Сергій Шойгу.

Додамо, нещодавно в Росії також пояснили, чому вирішили наростити війська поблизу кордону з Україною.

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