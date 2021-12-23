Генсек НАТО обсудил ситуацию вокруг Украины с США, Германией и Великобританией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг с министрами иностранных дел США и Германии, а также главой Минобороны Великобритании наращивание Россией войск на границе с Украиной. Стороны подтвердили готовность сделать все возможное для защиты союзников по Альянсу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Столтенберга.

"Обсудил с госсекретарем Энтони Блинкеном, главой МИД Германии Анналеной Бербок и министром обороны Великобритании Беном Уоллесом наращивание военной мощи России возле Украины", - написал генсек НАТО.

Он подчеркнул, что в ходе беседы стороны выразили готовность принять все необходимые меры для обеспечения безопасности и защиты союзников по НАТО. При этом Столтенберг отметил, что Альянс остается открытым для диалога.

В пресс-службе Госдепартамента подтвердили телефонный разговор Блинкена с генсеком НАТО. Там отметили, что в ходе беседы стороны выразили озабоченность наращиванием Россией войск на границе с Украиной. Они также обсудили двусторонний подход к России и выразили готовность к диалогу с Москвой.