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Генсек НАТО назвав несправедливою критику Зеленського на адресу Шольца

Україна, Понеділок 23 грудня 2024 08:40
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Генсек НАТО назвав несправедливою критику Зеленського на адресу Шольца Фото: Марк Рютте і Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Різка критика президента України Володимира Зеленського на адресу канцлера Німеччини Олафа Шольца є невиправданою.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Хоча Німеччина є важливим союзником України, її нерішучість у постачанні крилатих ракет великої дальності Taurus стала джерелом розчарування в Києві, якому доводиться воювати з противником, озброєним потужним арсеналом далекобійної зброї.

"Я часто говорив Зеленському, що він повинен припинити критикувати Олафа Шольца, тому що я вважаю це несправедливим", - сказав Рютте в інтерв'ю агентству DPA.

Рютте також заявив, що він, на відміну від Шольца, постачав би Україні крилаті ракети Taurus і не встановлював обмеження на їхнє використання.

"Загалом ми знаємо, що такі можливості дуже важливі для України", - сказав Рютте, додавши, що не йому вирішувати, що мають надати союзники.

Після телефонної розмови Шольца з Володимиром Путіним у листопаді Зеленський заявив, що це відчинило скриньку Пандори, яка підриває зусилля з ізоляції Путіна та завершення війни "справедливим миром".

Допомога Німеччини

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року Німеччина стала одним із ключових партнерів України, надаючи різнобічну допомогу.

Німеччина активно підтримує Україну в зміцненні обороноздатності, постачаючи сучасні озброєння, включно з:

  • Зенітні системи, такі як IRIS-T.
  • Самохідні артилерійські установки, наприклад PzH 2000.
  • Танки Leopard 2
  • Бронетехніку і транспортери.
  • Засоби протиповітряної оборони.
  • Дрони-розвідники та дрони-камікадзе.
  • Боєприпаси, запчастини та іншу техніку.

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НАТО Олаф Шольц
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