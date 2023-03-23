Генсек НАТО назвав кількість снарядів, що витрачає Україна та РФ у боях щодня

Сили оборони України та російські загарбники ведуть щоденні запеклі бої з величезною витратою боєприпасів, при цьому війська агресора мають перевагу щодо кількості снарядів у кілька разів.

Як передає РБК-Україна , про це в інтерв'ю The Guardian заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

За його словами, наразі бої настільки інтенсивні, що ЗСУ використовує від 4000 до 7000 артилерійських снарядів щодня. У той самий час війська РФ застосовують близько 20 000 снарядів, що випереджає західне виробництво.

"Поточний рівень витрат на боєприпаси вищий за поточний рівень виробництва", - зазначив Столтенберг та додав, що нові контракти дозволять змінити ситуацію.

Генсек Північноатлантичного альянсу також заявив, що запеклі бої, які зараз відбуваються навколо Бахмута, демонструють, що РФ готова "просто кинути ще тисячі і тисячі солдатів, мати багато втрат заради мінімальної вигоди".

Так, звертає увагу Столтенберг, Кремль не планує миру та нарощує військово-промислове виробництво, звертаючись за допомогою "до авторитарних режимів, таких як Іран чи Північна Корея, та інших, щоб спробувати отримати більше зброї".