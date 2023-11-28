Генсек НАТО назвав головне завдання у підтримці України

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію міністерської зустрічі Ради Україна-НАТО в Брюсселі.

"Завдання, виклик зараз - це зробити цю підтримку довготривалою. Тому я вітаю ці обіцянки які були, що додаткові 10 млрд євро разом виділяють Німеччина й Нідерланди. І це будуть і системи зброї, і підтримка, і я закликаю країни-члени надавати підтримку, а також США. Тому що це в наших інтересах", - сказав він.

За його словами на саміті НАТО у Вільнюсі в липні про інтенсифікацію підтримки, а також необхідність забезпечення оперативної сумісності між силами країн НАТО та Україною. "Для цього в нас є "Рамштайн". Це дійсно надає велику перевагу і ми маємо робити підтримку тривалою. Це відповідає нашим інтересам безпеки", - сказав він.

Столтенберг наголосив, що зобов'язання НАТО - зробити так, щоб надати Україні зброю, якої вона потребує.

"Тому що це буде трагедією для українців, якщо президент Путін переможе, але це також буде небезпекою для нас. Тому що це буде сигнал для всіх тоталітарних лідерів, не тільки для Москви, але для Пекіну про те, що якщо застосовувати силу, захоплювати країни, то можна отримати що хочеш. Ідеться про міжнародний порядок, який заснований на правилах, де міжнародні кордони поважають", - додав він.

Столтенберг заявив, що країни-члени НАТО надають безпрецедентну військову підтримку. "І це дійсно надає переваги на полі бою. Тому що українці змогли звільнити 50 відсотків території, які були захопленні після повномасштабного вторгнення", - додав він.

Рада Україна-НАТО

Рада Україна-НАТО була створена за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі у липні 2023 року. Перша зустріч міністрів закордонних справ Ради НАТО - Україна проходить 28-29 листопада. У ній візьме участь державний секретар США Ентоні Блінкен.

Як заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, глави МЗС країн НАТО на зустрічі 28-29 листопада дадуть рекомендації Україні щодо проведення реформ для вступу до альянсу.