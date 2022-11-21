Генсек НАТО назвав дві стратегічні помилки Путіна
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що російський президент Володимир Путін зробив "дві стратегічні помилки", недооцінивши мужність українського народу та єдність Північноатлантичного альянсу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais .
Виступаючи на пленарному засіданні Парламентської асамблеї у Мадриді, Столтенберг попередив про необхідність бути готовими до тривалої війни.
За його словами, попри те, що Путін, і зазнав невдач у військових діях, "було б помилкою недооцінювати військову міць Росії".
"Ми маємо бути готові підтримувати Україну протягом тривалого часу. Ми не можемо думати, що демократії не зможуть зберігати свої зусилля протягом часу", - додав генсек НАТО.
Столтенберг вважає зрозумілим, що війна закінчиться за столом переговорів, але попередив, що "якщо ми хочемо прийнятного результату для України, спосіб досягти його - збільшити нашу підтримку України".
"Ми хочемо переговорів, але ми не хочемо результату, який означає тріумф жорстокого застосування сили. Путін не може перемогти, це буде катастрофа", – додав він.
Нагадаємо, за даними опитування Фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, у серпні 2022 року більшість опитаних (55%) говорили, що перемогою можна буде вважати вигнання російських військ по всій території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року. Ще 20,5% навіть радикальніші - перемогою у війні для них буде знищення російської армії та сприяння повстанню/розпаду всередині Росії.
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