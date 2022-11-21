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Генсек НАТО назвав дві стратегічні помилки Путіна

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Україна, Понеділок 21 листопада 2022 15:37
Генсек НАТО назвав дві стратегічні помилки Путіна Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що російський президент Володимир Путін зробив "дві стратегічні помилки", недооцінивши мужність українського народу та єдність Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais .

Виступаючи на пленарному засіданні Парламентської асамблеї у Мадриді, Столтенберг попередив про необхідність бути готовими до тривалої війни.

За його словами, попри те, що Путін, і зазнав невдач у військових діях, "було б помилкою недооцінювати військову міць Росії".

"Ми маємо бути готові підтримувати Україну протягом тривалого часу. Ми не можемо думати, що демократії не зможуть зберігати свої зусилля протягом часу", - додав генсек НАТО.

Столтенберг вважає зрозумілим, що війна закінчиться за столом переговорів, але попередив, що "якщо ми хочемо прийнятного результату для України, спосіб досягти його - збільшити нашу підтримку України".

"Ми хочемо переговорів, але ми не хочемо результату, який означає тріумф жорстокого застосування сили. Путін не може перемогти, це буде катастрофа", – додав він.

Нагадаємо, за даними опитування Фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, у серпні 2022 року більшість опитаних (55%) говорили, що перемогою можна буде вважати вигнання російських військ по всій території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року. Ще 20,5% навіть радикальніші - перемогою у війні для них буде знищення російської армії та сприяння повстанню/розпаду всередині Росії.

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