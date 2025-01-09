Генсек НАТО: ми повинні вивести Україну в найкраще можливе становище перед переговорами
Україна повинна була у найсильнішій можливій позиції, коли вона вирішить сісти за стіл переговорів з РФ. У цьому полягає глобальний геополітичний контекст.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Марка Рютте під засіданням у форматі "Рамштайн".
"Глобальний контекст полягає в тому, що ми маємо вивести Україну в найкраще можливе становище. Щоб одного разу, коли з ініціативи України розпочнуться переговори про те, як вирішити цей конфлікт, вони будуть у найкращій позиції для цього", - сказав Рютте.
Він наголосив, що за підсумками переговорів важливо переконатися, що досягнута угода буде вигідною. Адже якщо такої угоди не буде досягнуто, за цим уважно спостерігатимуть у Китаї, Північній Кореї, Ірані і Росії.
"Весь світ дивиться. Отже, ми маємо переконатися, що Україна опинилася в найкращому становищі. І не варто забувати, що тут на кону геополітичний контекст", - підкреслив генсек НАТО.
Переговори України з РФ
Варто зазначити, що наразі Україна та Росії не ведуть мирних переговорів. Проте західні ЗМІ все частіше повідомляють, що нібито переговори можуть розпочатися вже у 2025 році.
Такі припущення виникають, зокрема, і через повернення Дональда Трампа до Білого дому. Він стверджував, що хотів би посади Україну та РФ за стіл переговорів.
В Україні наголошують, що повернуться за стіл переговорів лише за сильнішої позиції. При цьому Україна не відкидає шлях дипломатії.
Президент України Володимир Зеленський зазначав, що спочатку хотів би отримати від обраного президента США Дональда Трампа гарантії, а потім розпочинати переговори з росіянами.
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