Генсек НАТО: мы должны вывести Украину в наилучшее возможное положение перед переговорами

Украина должна была в самой сильной возможной позиции, когда она решит сесть за стол переговоров с РФ. В этом заключается глобальный геополитический контекст.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте под заседанием в формате "Рамштайн".

"Глобальный контекст таков, что мы должны привести Украину в наилучшее возможное положение. Что в один прекрасный день, когда по инициативе Украины начнутся переговоры о том, как разрешить этот конфликт, они будут в наилучшем возможном положении, чтобы сделать это", - сказал Рютте.

Он отметил, что по итогам переговоров важно убедиться, что достигнутое соглашение будет выгодным. Ведь если такое соглашение не будет достигнуто, за этим внимательно будут наблюдать в Китае, Северной Корее, Иране и России.

"Весь мир наблюдает. Поэтому мы должны убедиться, что Украина находится в наилучшем положении. И мы не должны забывать, что на кону здесь геополитический контекст", - подчеркнул генсек НАТО.