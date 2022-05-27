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"Генпрокурору ЛНР" оголосили підозру за співпрацю з окупантами

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Луганська область, П'ятниця 27 травня 2022 16:09
"Генпрокурору ЛНР" оголосили підозру за співпрацю з окупантами Фото: "генпрокурору ЛНР" оголосили підозру в колабораціонізмі (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці оголосили підозру так званому "генеральному прокурору ЛНР". Чоловік добровільно погодився на співпрацю з окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Після повномасштабного вторгнення житель тимчасово окупованій території Луганської області за власним бажанням обійняв посаду генпрокурора в прокуратурі "ЛНР". Колаборант проводить наради, нагороджує працівників незаконної установи та активно підтримує агресії Росії проти України.

За таку діяльність чоловіку заочно повідомили про підозру у колабораціонізмі (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо, колишнього голову КСУ Олександра Тупицького оголосили в міжнародний розшук.

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