Генпрокурора закликали перевірити зв’язки Дніпропетровської прокуратури з криміналітетом

Громадська діячка з Дніпра Наталя Ешонкулова звернулася до Генерального прокурора Руслана Кравченка із закликом провести ретельну перевірку зв’язків Дніпропетровської обласної прокуратури з представниками кримінального середовища. Вона наголосила на системній бездіяльності обласного відомства у розслідуванні гучних справ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення активістки.

За словами Ешонкулової, Дніпропетровська обласна прокуратура під керівництвом Сергія Біжка "перетворилася на дієву ланку правоохоронної системи, яка стоїть на захисті інтересів криміналітету". Вона стверджує, що відомство умисно покривало дії організованих злочинних угруповань, які, зокрема, займалися рейдерськими захопленнями фермерських земель і незаконним заволодінням нерухомістю.

"Прокуратура не реагувала на повідомлення про злочини проти життя, здоров’я та майна громадян. Невже підприємці, які втратили майно, не мають права на справедливість?" - йдеться у зверненні.

Ешонкулова також зазначила: ще у 2021 році, напередодні замаху, який кримінальники вчинили на її життя, вона зверталася до обласної прокуратури, однак отримала відписку. Власне замовники замаху на життя громадської діячки не були визначені та не притягнуті до відповідальності.

"Замах був невдалим та спровокував суспільне невдоволення, резонанс, тому Дніпропетровській обласній прокуратурі довелося зображувати видимість активних дій: було затримано виконавців замаху на моє життя та справу передано до суду. А от щодо замовників обласна Дніпропетровська прокуратура явно діє в інтересах кримінальників: можливих замовників замаху на моє життя (всім відомо, хто мав мотив) не було допитано, обшуки “по гарячих слідах” не проведено", - додає вона.

Також обурення в активістки викликає пасивна позиція прокурорів під час судових засідань.

Окремо Ешонкулова згадує про злодія у законі Сергія Олійника на прізвисько "Умка", якого вона називає одним із можливих замовників замаху. За її словами, після того як його притягнули до відповідальності, прокурори не подали клопотання про продовження тримання під вартою, що дало йому змогу вийти на свободу.

Нагадаємо, Олійник-"Умка", якого називають соратником кримінального авторитета Євгена Петровського (“Наріка”), став фігурантом гучного скандалу після вечірки в Києві з участю високопосадовців. Після розслідування журналіста Михайла Ткача його було затримано СБУ, а в лавах силовиків - проведено кадрові чистки.