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Генпрокурора призвали проверить связи Днепропетровской прокуратуры с криминалитетом

Вторник 08 июля 2025 16:14
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Генпрокурора призвали проверить связи Днепропетровской прокуратуры с криминалитетом Фото: генеральный прокурор Руслан Кравченко (facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)
Автор: Александр Мороз

Общественный деятель из Днепра Наталья Эшонкулова обратилась к Генеральному прокурору Руслану Кравченко с призывом провести тщательную проверку связей Днепропетровской областной прокуратуры с представителями криминальной среды. Она отметила системную бездеятельность областного ведомства в расследовании громких дел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение активистки.

По словам Эшонкуловой, Днепропетровская областная прокуратура под руководством Сергея Бижко "превратилась в действенное звено правоохранительной системы, которое стоит на защите интересов криминалитета". Она утверждает, что ведомство умышленно покрывало действия организованных преступных группировок, которые, в частности, занимались рейдерскими захватами фермерских земель и незаконным завладением недвижимостью.

"Прокуратура не реагировала на сообщения о преступлениях против жизни, здоровья и имущества граждан. Неужели предприниматели, которые потеряли имущество, не имеют права на справедливость?" - говорится в обращении.

Эшонкулова также отметила: еще в 2021 году, накануне покушения, которое уголовники совершили на ее жизнь, она обращалась в областную прокуратуру, однако получила отписку. Собственно заказчики покушения на жизнь общественного деятеля не были определены и не привлечены к ответственности:

"Покушение было неудачным и спровоцировало общественное недовольство, резонанс, поэтому Днепропетровской областной прокуратуре пришлось изображать видимость активных действий: были задержаны исполнители покушения на мою жизнь и дело передано в суд. А вот в отношении заказчиков областная Днепропетровская прокуратура явно действует в интересах уголовников: возможные заказчики покушения на мою жизнь (всем известно, кто имел мотив) не были допрошены, обыски "по горячим следам" не проведены", - добавляет она.

Также возмущение у активистки вызывает пассивная позиция прокуроров во время судебных заседаний.

Отдельно Эшонкулова вспоминает о воре в законе Сергее Олейнике по прозвищу "Умка", которого она называет одним из возможных заказчиков покушения. По ее словам, после того как его привлекли к ответственности, прокуроры не подали ходатайство о продлении содержания под стражей, что позволило ему выйти на свободу.

Напомним, Олейник-"Умка", которого называют соратником криминального авторитета Евгения Петровского ("Нарика"), стал фигурантом громкого скандала после вечеринки в Киеве с участием высокопоставленных чиновников. После расследования журналиста Михаила Ткача он был задержан СБУ, а в рядах силовиков - проведены кадровые чистки.

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Днепропетровская область Офис Генпрокурора
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