Генпрокурор зробив заяву через згадки на плівках НАБУ: розмови - це просто розмови

За словами високопосадовця, твердження антикорупційних органів про його причетність до отримання коштів від незаконних колцентрів та їх легалізації не має жодного підтвердження.

"Розмови це просто розмови, як і фото сейфу з грошима є лише фото сейфу з грошима, що ніякого відношення ані до мене, ані до прокуратури не має, а є лише, за твердженням адвокатів, фотографією з іншого кримінального провадження", - йдеться у повідомленні.

Подорожі, будинок у Козині та покупки

Окрім цього Кравченко прокоментував і інші моменти, які виявились підозрілими для НАБУ та САП. А саме йдеться про зафіксовані на плівках розмови про подорожі генпрокурора та його дружини, купівлю нею ноутбука та ремонтні роботи у Козині, де зосереджені будинки багатьох можновладців.

"Щодо моїх подорожей та побутових питань моєї родини будь-які видатки здійснювалися виключно в межах чинного законодавства та моїх задекларованих доходів без будь-яких порушень", - написав Кравченко.

Він також спростував купівлю ноутбуку його дружиною, що також обговорюють антикорупційні органи.

"Щодо отримання візи до США і купівлі ноутбуку: моя дружина самостійно готувала документи і отримувала візу, а нового ноутбуку у неї немає!" - йдеться в Telegram чиновника.

Нарешті, будинок у Козині: Кравченко стверджує - житло орендується з травня цього року. до цього часу з зимового періоду там проводились певні ремонтні роботи.

"Моє постійне місце проживання буде задеклароване відповідно до закону", - доав генпрокурор.