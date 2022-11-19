Генпрокурор розповів, скільки тіл загиблих виявили на деокупованих територіях України
За останні два місяці на деокупованих територіях Харківської, Донецької та Херсонської областей виявлено понад 700 тіл вбитих та загиблих осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального прокурора України Андрія Костіна в ефірі національного телемарафону.
"Майже 90% - це цивільні особи", - заявив Костін.
За його словами, у цих областях виявлені понад 20 місць, де незаконно утримувались та були закатовані українські громадяни. Найбільше злочинів проти цивільних та катівень було зафіксовано у Харківській області.
Костін додав, що на нещодавно звільненій території Херсонської області прокуратура тільки розпочала роботу з виявлення злочинів, скоєних російськими загарбниками проти цивільних.
Нагадаємо, що правоохоронцям у Куп'янському районі вдалося за тиждень ексгумувати тіла семи осіб. Всі вони загинули під час російської окупації від обстрілів військовослужбовців РФ.
Також правоохоронці провели ексгумацію тіл трьох осіб на деокупованій частині Херсонської області. На тілі одного з них були сліди насильницької смерті.
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