Генпрокурор рассказал, сколько тел погибших обнаружили на деоккупированных территориях Украины

За последние два месяца на деоккупированных территориях Харьковской, Донецкой и Херсонской областей обнаружено более 700 тел убитых и погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора Украины Андрея Костина в эфире национального телемарафона.

"Почти 90% - это гражданские лица", - заявил Костин. По его словам, в этих областях обнаружено более 20 мест, где незаконно содержались и были замучены украинские граждане. Больше всего преступлений против гражданских и застенков было зафиксировано в Харьковской области. Костин добавил, что на недавно освобожденной территории Херсонской области прокуратура только начала работу по выявлению преступлений, совершенных российскими захватчиками против гражданских.