Генпрокурор подписала подозрения двум нардепам. Им инкриминируют госизмену

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила о подписании подозрения двум народным депутатам. По словам генпрокурора, подозрения касаются депутатов "М" и "К".
Об этом она написала в Facebook.
"Информирую общество о том, что сегодня я поставила свою подпись на сообщениях о подозрении двум народным депутатам украинского парламента - М и К. Мы с коллегами из правоохранительных органов провели массу следственных действий, получили много экспертных заключений, в ходе досудебного расследования допросили ценных свидетелей", - заявила генпрокурор.
Как рассказала Венедиктова, эти народные депутаты подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.
Кроме того, у одного из нардепов, по словам генпрокурора, уже провели обыски.
"По результатам обысков, местонахождение нардепа М не установлено, а потому СБУ принимаются соответствующие меры к его установке и вручения ему ходатайство о содержании под стражей", - добавила она.
Напомним, накануне РБК-Украина стало известно о том, что Служба безопасности Украины проводит обыски в квартире нардепа Виктора Медведчука. В спецслужбе не разглашают, по какому именно делу проводятся следственные действия.
До этого генпрокурор заявляла, что уголовные дела, в которых фигурирует Медведчук, будут иметь логическое завершение.