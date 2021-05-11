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Генпрокурор підписала підозри двом нардепам. Їм інкримінують держзраду

Автор: Дмитро Левицький

Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила про підписання підозри двом народним депутатам. За словами генпрокурора, підозри стосуються депутатів "М" та "К".

Про це вона написала у Facebook.

"Інформую суспільство про те, що сьогодні я поставила свій підпис на повідомленнях про підозру двом народним депутатам українського парламенту - М і К. Ми з колегами із правоохоронних органів провели масу слідчих дій, отримали багато експертних висновків, в ході досудового розслідування допитали цінних свідків", - заявила генпрокурор.

Як розповіла Венедіктова, ці народні депутати підозрюються в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в Криму.

Крім того, в одного з нардепів, за словами генпрокурора, вже провели обшуки.

"За результатами обшуків, місцезнаходження нардепа М не встановлено, а тому СБУ вживаються відповідні заходи до його встановлення та вручення йому клопотання про тримання під вартою", - додала вона.

Нагадаємо, напередодні РБК-Україна стало відомо про те, що Служба безпеки України проводить обшуки у квартирі нардепа Віктора Медведчука. У спецслужбі не розголошують, у якій саме справі проводяться слідчі дії.

До цього генпрокурор заявляла, що кримінальні справи, в яких фігурує Медведчук, матимуть логічне завершення.

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Новини України нардепподозрениедержзрадаГенпрокурор