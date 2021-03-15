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Генпрокурор подписала еще три подозрения экс-чиновникам ПриватБанка

Автор: Дмитрий Левицкий

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала, что инициировала еще три подозрения бывшим должностными лицами ПриватБанка. Кого именно касаются указанные подозрения, пока неизвестно.

Об этом написала на странице в Facebook.

"Взяла на себя ответственность санкционировать еще 3 подозрения бывшим должностным лицам Приватбанка... 8 миллиардов гривен - именно такой размер убытков нанесло руководство тогда еще негосударственного ПриватБанка", - заявила генпрокурор.

Как рассказала Венедиктова, дело касается растраты средств банка перед его национализацией. По ее словам, у следствия есть все необходимые доказательства.

"От подписания документов прошлыми датами до внесения фиктивных данных в бухгалтерскую документацию", - добавила она.

Напомним, в конце февраля прокуратура сообщила о подозрении трем бывшим топ-менеджерам ПриватБанка.

Среди подозреваемых был топ-менеджер ПриватБанка Владимир Яценко. Его задержали в аэропорту "Борисполь" и арестовали с правом залога.

Однако в СИЗО Яценко пробыл недолго и вышел на свободу после внесения 52 миллионов гривен залога.

Также подозрения объявили бывшему главе правления банка Александру Дубилету, а также экс-начальнику департамента финансового менеджмента Елене Бычихиной.

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Новости Украины ПриватБанкподозрениеГенпрокурорИрина Венедиктова
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