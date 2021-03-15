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Генпрокурор підписала ще три підозри екс-посадовцям ПриватБанку

Автор: Дмитро Левицький

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова розповіла, що ініціювала ще три підозри колишнім посадовцями ПриватБанку. Кого саме стосуються вказані підозри, поки що невідомо.

Про це вона написала на сторінці у Facebook.

"Взяла на себе відповідальність санкціонувати ще 3 підозри колишнім посадовим особам Приватбанку... 8 мільярдів гривень - саме такий розмір збитків завдало керівництво тоді ще недержавного ПриватБанку", - заявила генпрокурор.

Як розповіла Венедіктова, справа стосується розтрати коштів банку перед його націоналізацією. За її словами, слідство має усі необхідні докази.

"Від підписання документів минулими датами до внесення фіктивних даних у бухгалтерську документацію", - додала вона.

Нагадаємо, наприкінці лютого прокуратура повідомила про підозру трьом колишнім топ-менеджерам ПриватБанку.

Серед підозрюваних був топ-менеджер ПриватБанку Володимир Яценко. Його затримали в аеропорту "Бориспіль" та арештували з правом застави.

Однак в СІЗО Яценко пробув недовго та вийшов на свободу після внесення 52 мільйонів гривень застави.

Також підозри оголосили колишньому голові правління банку Олександру Дубілету, а також екс-начальнику департаменту фінансового менеджменту Олені Бичихіній.

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Новини України ПриватБанкподозрениеГенпрокурорІрина Венедіктова
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