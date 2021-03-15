Генпрокурор підписала ще три підозри екс-посадовцям ПриватБанку

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова розповіла, що ініціювала ще три підозри колишнім посадовцями ПриватБанку . Кого саме стосуються вказані підозри, поки що невідомо.

Про це вона написала на сторінці у Facebook .

"Взяла на себе відповідальність санкціонувати ще 3 підозри колишнім посадовим особам Приватбанку... 8 мільярдів гривень - саме такий розмір збитків завдало керівництво тоді ще недержавного ПриватБанку", - заявила генпрокурор.

Як розповіла Венедіктова, справа стосується розтрати коштів банку перед його націоналізацією. За її словами, слідство має усі необхідні докази.

"Від підписання документів минулими датами до внесення фіктивних даних у бухгалтерську документацію", - додала вона.