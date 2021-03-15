Генпрокурор підписала ще три підозри екс-посадовцям ПриватБанку

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова розповіла, що ініціювала ще три підозри колишнім посадовцями ПриватБанку. Кого саме стосуються вказані підозри, поки що невідомо.
Про це вона написала на сторінці у Facebook.
"Взяла на себе відповідальність санкціонувати ще 3 підозри колишнім посадовим особам Приватбанку... 8 мільярдів гривень - саме такий розмір збитків завдало керівництво тоді ще недержавного ПриватБанку", - заявила генпрокурор.
Як розповіла Венедіктова, справа стосується розтрати коштів банку перед його націоналізацією. За її словами, слідство має усі необхідні докази.
"Від підписання документів минулими датами до внесення фіктивних даних у бухгалтерську документацію", - додала вона.
Нагадаємо, наприкінці лютого прокуратура повідомила про підозру трьом колишнім топ-менеджерам ПриватБанку.
Серед підозрюваних був топ-менеджер ПриватБанку Володимир Яценко. Його затримали в аеропорту "Бориспіль" та арештували з правом застави.
Однак в СІЗО Яценко пробув недовго та вийшов на свободу після внесення 52 мільйонів гривень застави.
Також підозри оголосили колишньому голові правління банку Олександру Дубілету, а також екс-начальнику департаменту фінансового менеджменту Олені Бичихіній.