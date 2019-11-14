Генпрокурор оценил уровень борьбы с коррупцией в Украине

В Украине действительно существует проблема с коррупцией, но прогресс в борьбе с ней ощутимый. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в интервью изданию "Настоящее время".

По словам генпрокурора, прогресс в борьбе с коррупцией ощутимый, хотя антикоррупционные органы работают не так активно, как бы он хотел. Также он напомнил недавнее объявление подозрений высокопоставленным чиновникам Министерства обороны по делу о бронежилетах.

"Мы действительно видим проблему с коррупцией ... Хотя работа идет не так активно, как мы бы хотели, но прогресс, мне кажется, ощутимый. Дело в том, что побороть коррупцию быстро - нереально и невозможно, в принципе. Для этого нужно серьезное время", - отметил Рябошапка.

Кроме того, отвечая на вопрос, есть ли в ГПУ некий план по борьбе с коррупцией, Рябошапка отметил, что подобный план сейчас разрабатывается и должен быть принят парламентом.

"За последние два месяца мы, я имею в виду украинские власти, разработали и приняли около пяти важных антикоррупционных законов, которых вся страна ждала несколько лет. Это, например, закон об обличителях коррупции, закон о незаконном обогащении, изменения, касающиеся перезагрузки НАЗК, изменения в УПК ... Сейчас все проблемы, которые касались законодательной базы, решены. Сейчас осталось только эффективно практически применять законодательство", - добавил он.

Напомним, ранее генпрокурор Рябошапка рассказал, что расследование в отношении судьи Окружного административного суда города Киева Павла Волка окончено. Он добавил, что сейчас дело находится на стадии передачи в суд.