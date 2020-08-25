Генпрокурор Нью-Йорка требует от сына Трампа дать показания по делу Trump Organization

В Trump Organization ранее отказались предоставлять документы о финансовой деятельности

Генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс требует, чтобы сын президента США Дональда Трампа дал показания в связи с расследованием в отношении компании Trump Organization. В Trump Organization ранее отказались предоставлять документы о финансовой деятельности.

Об этом Джеймс заявила в Twitter.

"Я приняла меры, чтобы обязать Trump Organization, и в частности ее исполнительного вице-президента Эрика Трампа, содействовать расследованию, которое проводит мой аппарат в отношении ее финансовой деятельности. В течение многих месяцев Trump Organization отказывается в полной мере выполнить требования, которые приводятся в судебных повестках в рамках данного расследования", - отметила генпрокурор штата.

Джеймс подчеркнула, что в Trump Organization ранее отказались предоставлять требуемые документы, а ее сотрудники до сих пор не дали показания.

Как отмечает газета The New York Times, генпрокурор просит суд в нью-йоркском районе Манхэттен предписать Trump Organization и Эрику Трампу выполнить данные требования.

Генпрокурор штата Нью-Йорк в марте начала расследование в отношении Trump Organization. Компанию подозревают в том, что она искусственно завышала стоимость своих активов с целью получения кредитов. Разбирательство было начато после того, как бывший юрист президента США Майкл Коэн выступил с утверждениями о том, что в Trump Organization прибегали к данной практике. Коэн работал в компании около 10 лет.

Напомним, в конце 2018 года бывшего адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна приговорили к трем годам тюрьмы за нарушение финансового законодательства и дачу ложных показаний Конгрессу.

Адвокат дал показания, что Трамп руководил переговорами в Москве на протяжении всей кампании 2016 года и лгал об этом.

Майкл Коэн рассказал, что Иванка Трамп и Дональд Трамп-младший были ключевыми фигурами в планах строительства Trump Tower в Москве.