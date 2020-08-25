Генпрокурор Нью-Йорка вимагає від сина Трампа дати свідчення у справі Trump Organization

В Trump Organization раніше відмовилися надавати документи про фінансову діяльність

Генпрокурор штату Нью-Йорк Летиція Джеймс вимагає, щоб син президента США Дональда Трампа дав свідчення в зв'язку з розслідуванням щодо компанії Trump Organization. В Trump Organization раніше відмовилися надавати документи про фінансову діяльність.

Про це Джеймс заявила в Twitter.

"Я вжила заходів, щоб зобов'язати Trump Organization, і зокрема її виконавчого віце-президента Еріка Трампа, сприяти розслідуванню, яке проводить мій апарат щодо її фінансової діяльності. Протягом багатьох місяців Trump Organization відмовляється повною мірою виконати вимоги, які наводяться в судових повістках в рамках даного розслідування", - зазначила генпрокурор штату..

Джеймс підкреслила, що в Trump Organization раніше відмовилися надавати необхідні документи, а її співробітники досі не дали показання.

Як зазначає газета The New York Times, генпрокурор просить суд в нью-йоркському районі Манхеттен наказати Trump Organization і Еріку Трампу виконати дані вимоги.

Генпрокурор штату Нью-Йорк в березні почала розслідування відносно Trump Organization. Компанію підозрюють в тому, що вона штучно завищувала вартість своїх активів з метою отримання кредитів. Розгляд було розпочато після того, як колишній юрист президента США Майкл Коен виступив з твердженнями про те, що в Trump Organization вдавалися до даної практиці. Коен працював в компанії близько 10 років.

Нагадаємо, в кінці 2018 року колишнього адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коена засудили до трьох років тюремного ув'язнення за порушення фінансового законодавства і дачу неправдивих свідчень Конгресу.

Адвокат дав свідчення, що Трамп керував переговорами в Москві впродовж всієї кампанії 2016 року і брехав про це.

Майкл Коен розповів, що Іванка Трамп і Дональд Трамп-молодший були ключовими фігурами в планах будівництва Trump Tower в Москві.