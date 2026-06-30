Генпрокурор Монако відкинув версію теракту на тлі чуток про замах на Єрмолаєва

Про перебіг розслідування під час пресконференції повідомив генеральний прокурор Монако Стефан Тібо.

"Виходячи з інформації, яку я маю, це не напад, який можна класифікувати як терористичний", - заявив він.

За словами прокурора, особу підозрюваного поки не встановили. До його пошуків залучені співробітники Департаменту кримінальних розслідувань Монако та французькі правоохоронці.

"Ми його не затримали, але підтримуємо зв'язок із французькою владою та переслідуємо його, щоб встановити особу та, сподіваюся, швидко заарештувати", - додав Тібо.

Він також повідомив, що у справі вже відкрито кримінальні провадження за статтями "замах на вбивство" та "розміщення вибухових речовин або пристроїв на дорогах загального користування".

Що відомо про вибух у Монако

Нагадаємо, увечері 29 червня біля житлового будинку в Монте-Карло пролунав вибух. За даними камер відеоспостереження, перед цим невідомий залишив біля входу рюкзак і втік.

Унаслідок інциденту постраждали троє людей. За даними BFMTV, серед них - бізнесмен із Дніпра Вадим Єрмолаєв, його дружина та 13-річний син. Підозрюваний після вибуху втік у бік французького міста Босолей, і його досі розшукують.