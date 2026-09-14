Генпрокурор Кравченко підписав підозру директору НАБУ Кривоносу

У чому підозрюють директора НАБУ

"Я підозрюю його (Семена Кривоноса - ред.) у підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі", - заявив Кравченко.

За словами генпрокурора, Кривоносу також інкримінують фіктивне усиновлення дитини, яким той нібито намагався штучно створити підстави для уникнення відповідальності в суді.

Кравченко наголосив, що впевнений у зібраних матеріалах і готовий їх оприлюднити.

Друга підозра - оточення керівника САП

Ще одна підозра, за словами Кравченка, стосується особи, наближеної до керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка.

Йдеться про вплив на суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС), пропозицію їм неправомірної вигоди, а також сприяння в ухиленні від мобілізації.

Саме це кримінальне провадження, як стверджує генпрокурор, і стало справжньою причиною нічного обшуку в Офісі генерального прокурора.

Кравченко назвав відставку політичним рішенням

Генпрокурор нагадав, що подав заяву про відставку кілька днів тому, після зустрічі з президентом України. За його словами, це свідоме політичне рішення - не визнання вини.

"Я не тримаюсь за посаду, але і не дозволю використовувати мою відставку для зупинення всіх кримінальних проваджень, приховування чи знищення доказів і встановлення контролю над прокуратурою тими, чиї дії вона розслідувала", - написав Кравченко.

За його твердженням, справжньою метою операції "Карфаген" був не він особисто, а доступ до матеріалів кримінальних проваджень щодо керівників і працівників НАБУ та САП - і подальше усунення генпрокурора для зупинення процесуальних рішень у цих справах.

Обшуки та "викрадені" документи

За словами Кравченка, під час обшуків у службових приміщеннях Офісу генерального прокурора представники НАБУ та САП отримали доступ до захищених законом матеріалів проваджень щодо власних керівників, працівників і пов'язаних з ними осіб.

Частину документів та електронних даних, за його твердженням, скопіювали й викрали.

Генпрокурор стверджує, що станом на зараз його офіс здійснює процесуальне керівництво у десятках кримінальних проваджень щодо тяжких і особливо тяжких злочинів, які нібито вчинили працівники НАБУ і САП. За його словами, допитано понад 100 осіб і зібрано значний обсяг матеріалів негласних слідчих дій.

Кравченко порадив Семену Кривоносу та Олександру Клименку подати у відставку вже сьогодні, аби не втягувати очолювані ними органи та колективи в особистий конфлікт.

Також, на думку генпрокурора, директору НАБУ варто пояснити, як він переконав міжнародну комісію у власній доброчесності, маючи в біографії історію з фіктивним усиновленням і звинуваченнями у хабарництві.

Оновлено о 9:10

Генпрокурор оприлюднив текст підозри, яку він підписав директору НАБУ Кривоносу.



На другій фотографії, як виходить зі слів генпрокурора Кравченка, підозра для "близької до керівника САП особи".



Фото: повідомлення про підозру керівнику НАБУ та близькій до керівника САП людині (t.me/ruslan_kravchenko_ua).

Операція "Карфаген": що відомо

Нагадаємо, 4 вересня НАБУ та САП повідомили про викриття злочинної організації в Офісі генерального прокурора.

За версією слідства, учасники угруповання забезпечували "кришування" мережі шахрайських кол-центрів і займалися легалізацією отриманого майна.

Тим часом 6 вересня генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що не має жодного стосунку до цієї діяльності.

Він доручив відсторонити причетного співробітника від виконання обов'язків і перевірити роботу відповідного департаменту.

8 вересня президент України Володимир Зеленський зустрівся з Кравченком та керівниками НАБУ і САП.