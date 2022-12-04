Генпрокурор ЄС готова розслідувати справи щодо обходу санкцій проти РФ, але є одне "але"

Головний прокурор Європейського союзу Лаура Кодруца Кевеші, яка заробила собі репутацію, розправляючись із корумпованими політиками в Румунії, звідки вона родом, заявила, що їй не терпиться розпочати боротьбу з російськими ухилянтами від санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Європейська прокуратура, що почала діяти трохи більше року, добре підготовлена до того, щоб взятися за порушення санкцій, оскільки ЄС просуває плани зробити це кримінальним злочином відповідно до законодавства ЄС та надати її прокуратурі повноваження для судового переслідування найближчим часом. наскільки це можливо", - сказала вона.

При цьому генпрокурор ЄС упевнена, що могла взятися за розслідування "вже сьогодні", але є одне "але".

"Ми, безумовно, готові, ми можемо це зробити, - сказала генпрокурор в онлайн-інтерв'ю зі свого офісу в Люксембурзі в п'ятницю. - Одним із можливих злочинів, пов'язаних з порушенням санкцій, є контрабанда, і ми вже можемо це розслідувати. Ми могли почати вже сьогодні, якби ми мали правові інструменти".

На цей час, як пише видання, ЄС заморозив близько 18,9 млрд євро активів, що належать російським фізичним та юридичним особам, які знаходяться під санкціями після лютневого вторгнення Володимира Путіна в Україну.

Як зазначає Bloomberg, Кевеші була першим високопосадовцем ЄС, який відвідав Україну після російського вторгнення, і підписала угоду про обмін інформацією про можливі випадки шахрайства в Україні, пов'язані з фондами, пов'язаними з ЄС.

"У нас досить міцний контакт із Генеральною прокуратурою України, і ми з нетерпінням чекаємо на потенційну нову компетенцію для більш тісної співпраці з колегами в Києві", - сказала Кевеші.