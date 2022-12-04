Генпрокурор ЕС готова расследовать дела по обходу санкций против РФ, но есть одно "но"

Главный прокурор Европейского союза Лаура Кодруца Кевеши, заработавшая себе репутацию, расправляясь с коррумпированными политиками в Румынии, откуда она родом, заявила, что ей не терпится приступить к борьбе с российскими уклонистами от санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Европейская прокуратура, действующая более года, хорошо подготовлена к тому, чтобы взяться за нарушение санкций, поскольку ЕС продвигает планы сделать это уголовным преступлением в соответствии с законодательством ЕС и дать ее прокуратуре полномочия для судебного преследования в ближайшее время. насколько это возможно", - сказала она.

При этом генпрокурор ЕС уверена, что могла взяться за расследования "уже сегодня", но есть одно "но".

"Мы, безусловно, готовы, мы можем это сделать, - сказала генпрокурор в онлайн-интервью из своего офиса в Люксембурге в пятницу. - Одним из возможных преступлений, связанных с нарушением санкций, является контрабанда, и мы уже можем это расследовать. Мы могли бы начать уже сегодня, если бы у нас были правовые инструменты".

На данный момент, как пишет издание, ЕС заморозил около 18,9 млрд евро активов, принадлежащих российским физическим и юридическим лицам, находящимся под санкциями после февральского вторжения Владимира Путина в Украину.

Как отмечает Bloomberg, Кевеши была первым высокопоставленным чиновником ЕС, посетившим Украину после российского вторжения, и подписала соглашение об обмене информацией о предполагаемых случаях мошенничества в Украине, связанных с фондами, связанными с ЕС.

"У нас довольно прочный контакт с Генеральной прокуратурой Украины, и мы с нетерпением ждем потенциальной новой компетенции для более тесного сотрудничества с коллегами в Киеве", - сказала Кевеши.