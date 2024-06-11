UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Офісі генпрокурора розповіли про найпоширенішу схему з експорту "чорного" зерна з України

Фото: у Офісі генпрокурора розповіли про найпоширенішу схему з експорту "чорного" зерна з України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Одна з найпоширеніших схем "чорного" експорту зерна – це використання фіктивних підприємств, які оформлені на підставних осіб.

Про це заявив заступник генерального прокурора України Дмитро Вербицький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

Зазначається, що такі підприємства створюють для продажу зерна, яке придбане за готівку у фермерів здебільшого по заниженій вартості. А після того, як збіжжя залишає межі України, його перепродають кілька разів, і воно вже легально потрапляє до кінцевого споживача. Через це страждає українська економіка.

Аби зменшити нелегальний експорт зерна, у Офісі генерального прокурора діє міжвідомча група з питань протидії кримінальним порушенням на ринку зерна.

"Наша група працює на упередження, щоб нелегально зерно не виходило з країни. Це по-перше. Ми контролюємо правоохоронні органи, і координуємо їх для того, щоб вони швидко реагували, якщо зерно нелегально купляється за готівку, не сплачуються податки, і за підробними документами намагаються вивезти його за заниженою вартістю", - заявив Вербицький.

За даними НБУ, неповернення валютної виручки від експорту зернових знизилось. На вересень 2023 року цей показник становив 8 млрд доларів. Станом на червень 2024 року сума неповернення становить лише 3 млрд доларів, надходження в бюджет за останній рік зросли на 1 млрд доларів.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс Генпрокурора