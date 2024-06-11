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В Офисе Генпрокурора рассказали о самой распространенной схеме экспорта "черного" зерна из Украины

Фото: в Офисе Генпрокурора рассказали о самой распространенной схеме по экспорту "черного" зерна из Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Одна из самых распространенных схем "черного" экспорта зерна – использование фиктивных предприятий, которые оформлены на подставных лиц.

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

Отмечается, что такие предприятия создают для продажи зерна, приобретенное за наличные деньги у фермеров в основном по заниженной стоимости. А после того, как зерно покидает пределы Украины, его перепродают несколько раз, и оно уже легально попадает к конечному потребителю. Из-за этого страдает украинская экономика.

Чтобы уменьшить нелегальный экспорт зерна, в Офисе генерального прокурора действует межведомственная группа по противодействию уголовным нарушениям на рынке зерна.

"Наша группа работает на предупреждение, чтобы нелегально зерно не выходило из страны. Это во-первых. Мы контролируем правоохранительные органы и координируем их для того, чтобы они быстро реагировали, если зерно нелегально покупается за наличные, не уплачиваются налоги, и за поддельными. документами пытаются вывезти его по заниженной стоимости", – заявил Вербицкий.

По данным НБУ, невозврат валютной выручки от экспорта зерновых снизился. На сентябрь 2023 г. этот показатель составлял 8 млрд долларов. По состоянию на июнь 2024 года сумма невозврата составляет всего 3 млрд. долларов, поступления в бюджет за последний год выросли на 1 млрд. долларов.

 

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Офис Генпрокурора