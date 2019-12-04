В Генпрокуратуре рассказали о сотрудничестве с Россией

Фото: Виталий Касько (ti-ukraine.org)

Каско опроверг экстрадиции в РФ по политическим делам

Генеральная прокуратура частично сотрудничает с Российской Федерацией, но лишь в делах, которые не имеют политического мотива. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью первого заместителя генерального прокурора Виталия Касько изданию theБабель.

Как пояснил Касько, ГПУ сотрудничает с Россией только по делам, связанным с уголовными, экономическими преступлениями или насилием. Он подчеркнул, что сотрудничество с российскими правоохранителями по политическим делам не ведется.

"Мы решили, что когда речь идет об общекриминальной, экономической или насильственной преступности, мы сотрудничаем. Если же это политически-сенситивный кейс, отказываем или в экстрадиции, или в правовой помощи", - рассказал он.

Касько добавил, что с 2014 года сотрудничество с Россией было совсем приостановлено, но позже было принято решение о частичном возобновлении сотрудничества, чтобы российские преступники не могли скрываться в Украине.

Также заместитель генпрокурора прокомментировал экстрадиции в Россию участника боевых действий на Донбассе Тимура Тумгоева. Касько отметил, что был разочарован такими действиями правоохранителей и заверил, что такой практики в ГПУ больше не будет.

Напомним, ранее ГПУ задержала мужчину народного депутата Анны Скороход Алексея Алякина по запросу российских правоохранительных органов. В Генпрокуратуре заявили, что гражданин РФ Алякин находится в международном розыске. Также решался вопрос о его экстрадиции.