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У Генпрокуратурі розповіли про співпрацю з Росією

Новини » Політика     04.12.2019 - 10:36
У Генпрокуратурі розповіли про співпрацю з Росією
Фото: Віталій Касько (ti-ukraine.org)

Касько заперечив екстрадиції в РФ за політичними справами

Генеральна прокуратура частково співпрацює з Російською Федерацією, але лише у справах, які не мають політичного мотиву. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю першого заступника генерального прокурора Віталія Касько виданню theБабель.

Як пояснив Касько, ГПУ співпрацює з Росією лише у справах, що пов'язані з кримінальними, економічними злочинами, чи насильством. Він наголосив, що співпраця з російськими правоохоронцями у політичних справа не ведеться.

"Ми вирішили, що коли йдеться про загальнокримінальну, економічну чи насильницьку злочинність, ми співпрацюємо. Якщо ж це політично-сенситивний кейс, відмовляємо або в екстрадиції, або в правовій допомозі", - розповів він.

Касько додав, що з 2014 року співпраця з Росією була зовсім призупинена, але пізніше було ухвалено рішення про часткове відновлення співпраці, щоб російські злочинці не могли переховуватися в Україні.

Також заступник генпрокурора прокоментував екстрадицію в Росію учасника бойових дій на Донбасі Тимура Тумгоєва. Касько зазначив, що був розчарований такими діями правоохоронців та завірив, що такої практики в ГПУ надалі не буде.

Нагадаємо, раніше ГПУ затримала чоловіка народного депутата Ганни Скороход Олексія Алякіна за запитом російських правоохоронних органів. У Генпрокуратурі заявили, що громадянин РФ Алякін перебуває у міжнародному розшуку. Також вирішувалося питання про його екстрадицію.

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Новини України Російська ФедераціяГПУВиталий Каськосотрудничество
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