В Генпрокуратуре рассказали о состоянии расследования дела Шеремета

По делу Шеремета провели более 20 экспертиз

Следователи по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета провели уже более 20 экспертиз. Об этом в Facebook сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

Лысенко напомнил, что убийство Шеремета расследует межведомственная следственно-оперативная группа, в состав которой входят сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

"На сегодняшний день уже проведено более 20 различных экспертиз, некоторые еще продолжаются. По словам следователей, опрошены десятки людей, проведен мониторинг эфира мобильной связи, изучены записи камер видеонаблюдения и материалов, которые появлялись в медиапространстве", - отметил он.

На данном этапе следствие отрабатывает 4 основные версии относительно мотивов совершения убийства Павла Шеремета:

профессиональная журналистская деятельность;

личные неприязненные отношения;

дестабилизация обстановки в Украине;

ошибка объектом (взорванный автомобиль принадлежал владелице "Украинской правды" Елене Притуле).

Лысенко подчеркнул, что к проведению экспертных исследований привлечены специалисты ФБР, о подозрении пока никому не сообщалось.

Напомним, как сообщало РБК-Украина, сегодня в центре Киева проходила акция памяти Павла Шеремета. Сегодня вторая годовщина со дня его гибели.