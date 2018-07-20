У Генпрокуратурі розповіли про стан розслідування справи Шеремета

По справі Шеремета провели більше 20 експертиз

Слідчі у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета провели вже більше 20 експертиз. Про це у Facebook повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.

Лисенко нагадав, що вбивство Шеремета розслідує міжвідомча слідчо-оперативна група, до складу якої входять співробітники Національної поліції та Служби безпеки України.

"На сьогоднішній день вже проведено більше 20 різних експертиз, деякі ще тривають. За словами слідчих, опитано десятки людей, проведено моніторинг ефіру мобільного зв'язку, вивчено записи камер відеоспостереження і матеріалів, які з'являлися в медіа-просторі", - зазначив він.

На даному етапі слідство відпрацьовує 4 основні версії щодо мотивів вчинення вбивства Павла Шеремета:

професійна журналістська діяльність;

особисті неприязні відносини;

дестабілізація обстановки в Україні;

помилка об'єктом (підірваний автомобіль належав власниці "Української правди" Олені Притулі).

Лисенко підкреслив, що до проведення експертних досліджень залучені фахівці ФБР, про підозру поки нікому не повідомлялося.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, сьогодні в центрі Києва проходила акція пам'яті Павла Шеремета. Сьогодні друга річниця з дня його загибелі.