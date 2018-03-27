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В Генпрокуратуре подтвердили следственные действия в отношении Холодницкого

НовостиПроисшествия    27.03.2018 - 01:10
Фото: Назар Холодницкий (Фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
Фото: Назар Холодницкий (Фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас следственные действия только начинаются, - Луценко

Юрий Луценко заявил о том, что проводились следственные действия в отношении руководителя САП Назара Холодницького. Об этом Генеральный прокурор Украины сообщил в эфире "Свободы слова" на канале ICTV.

"Действительно, согласно законодательству, Генеральная прокуратура Украины совместно с Национальным Антикоррупционном бюро проводила следственные действия. Следственные действия касались руководителя САП Назара Холодницького. Сейчас следственные действия только начинаются", - сказал Луценко.

Он отметил, что больше информации обнародовать пока не может.

"Только после допросов, экспертиз я смогу сказать, есть ли признаки уголовных правонарушений, которые зафиксированы на прослушивающем устройстве, который был установлен в кабинете Холодницкого", - сообщил Генпрокурор Юрий Луценко.

Напомним, Луценко заявил, что в 2018 году в суды будут направлены дела по депутатам, с которых сняли неприкосновенность. Генпрокурор выступает за снятие депутатского иммунитета не только из Надежды Савченко.

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Теги публикации: Юрий Луценко, ГПУ, Назар Холодницкий  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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