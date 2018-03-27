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У Генпрокуратурі підтвердили слідчі дії стосовно Холодницького

НовиниНадзвичайні події    27.03.2018 - 01:10
Фото: Назар Холодницький (Фото: Виталій Носач/РБК-Україна)
Фото: Назар Холодницький (Фото: Виталій Носач/РБК-Україна)

Наразі слідчі дії лише починаються, - Луценко

Юрій Луценко заявив про те, що проводились слідчі дії стосовно керівника САП Назара Холодницького. Про це Генеральний прокурор України повідомив в ефірі "Свободи слова" на каналі ICTV.

"Дійсно, відповідно до законодавства, Генеральна прокуратура України спільно з Національним Антикорупційний бюро проводила слідчі дії. Слідчі дії стосувались керівника САП Назара Холодницького. Наразі слідчі дії лише починаються", - сказав Луценко.

Він зазначив, що більше інформації оприлюднити наразі не може.

"Лише після допитів, експертиз я зможу сказати, чи є ознаки кримінальних правопорушень, які зафіксовані на прослуховуючому пристрої, який було встановлено в кабінеті Холодницького", - повідомив Генпрокурор Юрій Луценко. 

Нагадаємо, Луценко заявив, що у 2018 році до судів будуть направлені справи по депутатам, з яких зняли недоторканість. Генпрокурор виступає за зняття депутатського імунітету не тільки з Надії Савченко.
 

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Теги публікації: Юрій Луценко, ГПУ, Назар Холодницкий  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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