У Генпрокуратурі підтвердили слідчі дії стосовно Холодницького

Наразі слідчі дії лише починаються, - Луценко

Юрій Луценко заявив про те, що проводились слідчі дії стосовно керівника САП Назара Холодницького. Про це Генеральний прокурор України повідомив в ефірі "Свободи слова" на каналі ICTV.

"Дійсно, відповідно до законодавства, Генеральна прокуратура України спільно з Національним Антикорупційний бюро проводила слідчі дії. Слідчі дії стосувались керівника САП Назара Холодницького. Наразі слідчі дії лише починаються", - сказав Луценко.

Він зазначив, що більше інформації оприлюднити наразі не може.

"Лише після допитів, експертиз я зможу сказати, чи є ознаки кримінальних правопорушень, які зафіксовані на прослуховуючому пристрої, який було встановлено в кабінеті Холодницького", - повідомив Генпрокурор Юрій Луценко.

Нагадаємо, Луценко заявив, що у 2018 році до судів будуть направлені справи по депутатам, з яких зняли недоторканість. Генпрокурор виступає за зняття депутатського імунітету не тільки з Надії Савченко.

