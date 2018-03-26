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В этом году в суды будут направлены дела в отношении депутатов, с которых сняли неприкосновенность, - Луценко

НовостиПолитика    26.03.2018 - 23:54
Фото: Юрий Луценко (rada.gov.ua)
Фото: Юрий Луценко (rada.gov.ua)

Луценко выступает за снятие депутатского иммунитета не только с Надежды Савченко

Юрий Луценко выразил уверенность в том, что в 2018 году в суды будут направлены дела по депутатам, с которых сняли неприкосновенность. Об этом сообщил Генеральный прокурор в эфире "Свободы слова" на канале ICTV.

"Неприкосновенность... Я за отмену депутатской неприкосновенности. Я за полную отмену депутатской неприкосновенности. Я уверен, что в этом году большинство дел по депутатам, на которых было решение парламента о снятии депутатского иммунитета, будут направлены к судебным процессам", - сказал Луценко, отвечая на вопрос о снятии неприкосновенности с Савченко.

При этом Юрий Луценко отметил, что Надежда Савченко не последний народный депутат, которого Генпрокуратура хочет привлечь к ответственности.

Напомним, Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко и Владимир Рубан вступили в сговор ради планирования терактов с использованием тяжелого оружия летом 2017 года.

Экспертиза подтвердила, что на доказательствах голоса Курченко и Саакашвили, - Луценко Парубий рассказал, когда внесет законопроект о снятии неприкосновенности с нардепов
Теги публикации: Юрий Луценко, Надежда Савченко, неприкосновенность  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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