В этом году в суды будут направлены дела в отношении депутатов, с которых сняли неприкосновенность, - Луценко

Луценко выступает за снятие депутатского иммунитета не только с Надежды Савченко

Юрий Луценко выразил уверенность в том, что в 2018 году в суды будут направлены дела по депутатам, с которых сняли неприкосновенность. Об этом сообщил Генеральный прокурор в эфире "Свободы слова" на канале ICTV.

"Неприкосновенность... Я за отмену депутатской неприкосновенности. Я за полную отмену депутатской неприкосновенности. Я уверен, что в этом году большинство дел по депутатам, на которых было решение парламента о снятии депутатского иммунитета, будут направлены к судебным процессам", - сказал Луценко, отвечая на вопрос о снятии неприкосновенности с Савченко.

При этом Юрий Луценко отметил, что Надежда Савченко не последний народный депутат, которого Генпрокуратура хочет привлечь к ответственности.

Напомним, Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко и Владимир Рубан вступили в сговор ради планирования терактов с использованием тяжелого оружия летом 2017 года.