Генпрокуратура заочно оголосила підозру російському блогеру-пропагандисту

За даними слідства, зловмисник систематично на YouTube для проєкту "WarGonzo" та у проросійському Telegram-каналі створює пропагандистські матеріали на військову тематику.

Зокрема, у відеороликах та інших зверненнях він виправдовує збройну агресію РФ проти України та окупацію територій нашої держави.

Також пропагандист здійснює глорифікацію військовослужбовців РФ та членів інших незаконних формувань, поширює фейки та дезінформацію.

Крім цього, підозрюваний є куратором декількох пропагандистських проєктів, діяльність яких спрямована на повалення конституційного ладу в Україні.

За даними правоохоронців, він неодноразово незаконно в’їжджав на тимчасово окуповані території України, проводив "робочі зустрічі" та брав інтерв’ю у так званих голів псевдореспублік "ЛНР/ДНР" та інших представників самопроголошеної влади.

Також в мережі є матеріали про отримання пропагандистом державних нагород на найвищому політично-військовому рівні РФ, у тому числі особисто від Путіна.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора російському військовому блогеру заочно повідомлено про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників (ч. 2 ст. 436-2 ККУ).

Нагадаємо, раніше ми писали. що в Кремлі підготували нову методичку для провладних ЗМІ про те, як потрібно підбивати підсумки 2022 року.

Також повідомлялося, що окупанти хочуть відкрити у Бердянську центр підготовки пропагандистів.

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