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Генпрокуратура взялась за чиновников Гослесхоза

Новости » Политика    21.11.2018 - 10:43
Генпрокуратура взялась за чиновников Гослесхоза
Фото: Генеральная прокуратура (Андрей Коваль/РБК-Украина)

ГПУ осуществляет досудебное расследование в производстве в отношении чиновников Гослесхоза

Управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве в отношении должностных лиц государственных лесохозяйственных предприятий, которые под видом топливных дров реализовывали предпринимателям технологическое сырье, которое в дальнейшем перепродавалось по завышенным ценам. Об этом сообщает официальный сайт ГПУ.

"Генеральная прокуратура продолжает противодействовать незаконному вывозу необработанных лесоматериалов за пределы Украины. Установлено, что служебные лица государственных лесохозяйственных предприятий с целью предоставления противоправных преимуществ компаниям, которые в течение 2018 года закупали у этих предприятий необработанную древесину. При реализации древесины, нарушая процедуры ее продажи, они отмечали в документации ложные сведения о ее виде", - отмечается в сообщении.

В частности, в договорах, товарно-транспортных и расходных накладных отмечается, что государственные лесохозяйственные предприятия реализуют указанным компаниям "дрова", "дрова топливные" и т.п., при этом отмечая технологические характеристики, соответствующие технологическому сырью, в результате чего был нанесен значительный ущерб государству.

При этом установлено, что указанные компании в специализированных торгах не участвовали, собственного плитного, фанерного и целлюлозно-бумажного производства не имеют, а только закупали технологическое сырье с нарушением соответствующей процедуры у государственных лесхозов по заниженной стоимости с целью последующей его перепродажи по рыночной цене.

В ходе обыска было обнаружено 7 вагонов, в которых содержатся дрова, дрова топливные и технологическое сырье. В ходе досудебного расследования установлено, что одна из компаний закупала у государственных лесохозяйственных предприятий исключительно дрова и дрова топливные. Однако в указанных вагонах содержится кроме дров и дров топливных еще и технологическое сырье.

Кроме того, управлением по расследованию уголовных производств в сфере экономики Главного следственного управления осуществляется досудебное расследование в отношении должностных лиц ДФС Украины и Гослесагентства Украины. Во время досудебного расследования устанавливаются обстоятельства вывоза за пределы государства, вопреки законодательству Украины, необработанных лесоматериалов.

Так, в конце июля 2018 следователями прокуратуры совместно с работниками таможни и Гослесагентства осуществлен осмотр железнодорожных вагонов с лесопродукцией, которая предназначалась для экспорта в страны ЕС. По результатам выявлены факты занижения объемов древесины и попытку экспортировать необработанные лесоматериалы. Указанные лесоматериалы изъято и судом на них наложен арест.

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