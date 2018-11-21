Генпрокуратура взялася за чиновників Держлісгоспу

Фото: Генеральна прокуратура (Андрій Коваль/РБК-Україна)

ГПУ здійснює досудове розслідування у виробництві відносно чиновників Держлісгоспу

Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України (ГПУ) здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно посадових осіб державних лісогосподарських підприємств, які під виглядом паливних дров реалізовували підприємцям технологічну сировину, яке в подальшому перепродавалося за завищеними цінами. Про це повідомляє офіційний сайт ГПУ.

"Генеральна прокуратура продовжує протидіяти незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів за межі України. Встановлено, що службові особи державних лісогосподарських підприємств з метою надання протиправних переваг компаніям, які протягом 2018 року закуповували у цих підприємств необроблену деревину. При реалізації деревини, порушуючи процедури її продажу, вони відзначали в документації неправдиві відомості про її вигляді", - наголошується в повідомленні.

Зокрема, в договорах, товарно-транспортних та видаткових накладних зазначається, що державні лісогосподарські підприємства реалізують зазначеним компаніям "дрова", "дрова паливні" і т. п., при цьому відзначаючи технологічні характеристики, які відповідають технологічному сировині, в результаті чого було завдано значної шкоди державі.

При цьому встановлено, що зазначені компанії в спеціалізованих торгах участі не брали, власного плитного, фанерного та целюлозно-паперового виробництва не мають, а тільки закуповували технологічну сировину з порушенням відповідної процедури у державних лісгоспів за заниженою вартістю з метою подальшого його перепродажу за ринковою ціною.

В ході обшуку було виявлено 7 вагонів, в яких містяться дрова, дрова паливні і технологічна сировина. В ході досудового розслідування встановлено, що одна з компаній купувала у державних лісогосподарських підприємств виключно дрова і дрова паливні. Однак у зазначених вагонах міститься окрім дров паливних дров і ще й технологічну сировину.

Крім того, управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління здійснюється досудове розслідування у відношенні посадових осіб ДФС України та Держлісагентства України. Під час досудового розслідування встановлюються обставини вивезення за межі держави, всупереч законодавству України, необроблених лісоматеріалів.

Так, в кінці липня 2018 слідчими прокуратури спільно з працівниками митниці та Держлісагентства здійснено огляд залізничних вагонів з лісопродукцією, яка призначалася для експорту в країни ЄС. За результатами виявлено факти заниження обсягів деревини і спробу експортувати необроблені лісоматеріали. Зазначені лісоматеріали вилучено і судом на них накладено арешт.