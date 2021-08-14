Генпрокуратура РФ внесла в список "нежелательных организаций" известных бельгийских правозащитников. Это бельгийская неправительственная организация International Partnership for Human Rights ("Международное партнерство за права человека").

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ведомства .

"Поводом для принятия данного решения послужило то, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ", - говорится в заявлении российской Генпрокуратуры.

На сайте IPHR сообщается, что эта организация была основана в 2008 году в Брюсселе и сотрудничает с представителями гражданского общества разных стран, поднимая на международном уровне вопросы защиты прав человека и отстаивая права уязвимых групп населения.

Сейчас в реестре "нежелательных организаций", который ведет Минюст РФ, значится 41 пункт, в том числе "Світовий конгрес українців".